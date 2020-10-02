وفد من «اقتصادية عجمان» يزور السوق الصيني

المصدر: (عجمان- البيان)

زار وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان السوق الصيني، لتهنئتهم بالذّكرى الـ 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي تُعتبر من أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لدولة الإمارات، واستقبل الوفد، لو فانغ، المدير العام للسوق الصيني، وعدد من المسؤولين، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة، التي تعكس متانة العلاقة بين الشعبين، وصلابة الشراكة القائمة بين الدائرة والقطاع الخاص.

وتم خلال الزيارة مناقشة سبل تطوير التعاون بين الطرفين، والخطط التنموية المستقبلية في سوق الجملة والتجزئة، كما استعرضت الدائرة المزايا المتعددة، التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والتي من شأنها أن توفر أفضل الفرص للمستثمرين لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسية، وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم.

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