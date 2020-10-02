163 شركة صينية بـ «حرة الحمرية» و«مطار الشارقة»

المصدر: الشارقة- وام

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لدولة الإمارات بشكل عام، ولإمارة الشارقة بشكل خاص.

وقال: إن العدد المتنامي للشركات الصينية، والذي بلغ في كل من المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي 163 شركة يجعل الصين واحدة من أهم شركائنا الاقتصاديين ويؤكد الرغبة المتزايدة من قبل الشركات الصينية للاستثمار، وتعزيز وجودها في إمارة الشارقة، في ظل ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم، إضافة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

أفضل الفرص

وأضاف: «توفر تلك المزايا لرجال الأعمال الصينيين أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسية وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة، فضلاً عن المقومات السياحية والثقافية والتعليم والخدمات الداعمة بجانب ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي والمناطق الحرة، ومن أهمها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية».

التطور الكبير

وأشار إلى أن التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين هو نتيجة طبيعية لسعي البلدين للارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال السنوات الماضية، والتي جرى تعزيزها وتوثيقها بنحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ما أسهم في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، والتي تشمل:

الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى. وأكد حرص المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على المساهمة بفعالية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين ودولة الإمارات، وتوفير بنية تحتية متطورة لاستيعاب الاستثمارات الصينية في كل القطاعات وتقديم العديد من الحوافز والمزايا التنافسية لمساعدتها على النمو والتطور والتوسع.



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