رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء قبرص ونيجيريا وبالاو وحاكم عام توفالو

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص ومحمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما.

وبعث سموه برقيتي تهنئة إلى الرئيس تومي أي. ريمينجيسو رئيس جمهورية بالاو بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وإلى إياكوبا إتاليلي الحاكم العام لتوفالو بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس نيكوس اناستاسيادس والرئيس محمد بخاري والرئيس تومي أي. ريمينجيسو، وإياكوبا إتاليلي الحاكم العام لتوفالو وكوسيا ناتانو رئيس وزراء توفالو.

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