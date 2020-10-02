ولي عهد الشارقة يفتتح أعمال المجلس الاستشاري للإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مقر المجلس، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري. وبدأت مراسم الحفل بوصول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري وعزف السلام الوطني ليستمع الحاضرون بعدها إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. وألقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بمناسبة انعقاد المجلس كلمة، قال فيها: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد، كما يطيب لي أن أبلغكم بأن صاحب السمو على ثقة بأنكم أهلٌ للمسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق الأهداف المرجوة، ومراعاة المصالح العامة".

وأضاف سموه: «لقد عايش المجلس الاستشاري منذ إنشائه الأحداث المهمة، والشؤون العامة على مستوى الإمارة، وقدم من الإنجازات التشريعية والرقابية وغيرها من التوصيات والمقترحات البناءة ما أعاننا في دعم مسيرة التطوير والتنمية، ونحن على ثقة بأنكم مدركون لأهمية المثابرة والإخلاص والتفاني في أداء واجباتكم، تحقيقاً لما نصبو إليه جميعاً من خير وعز ورخاء».

ثم أذن سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الثانية من الفصل التشريعي العاشر، قائلاً: «بسم الله تعالى نفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر لمجلسكم الموقر، متمنين لكم التوفيق والسداد، ليستمر التعاون والعطاء، لما فيه خير وصالح البلاد والعباد». بعد ذلك تلا الأمين العام للمجلس للاستشاري المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2020 بشأن دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد. وبعد انتهاء مراسم حفل افتتاح الجلسة عقد المجلس الاستشاري جلسته الإجرائية الأولى برئاسة علي ميحد السويدي أقر خلالها المجلس الإبقاء على تشكيل اللجان الدائمة للمجلس. ثم اطلع المجلس على مراسيم القوانين التي صدرت في فترة غياب المجلس.

سموه: إنجازات تشريعية ورقابية عززت مسيرة التنمية

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