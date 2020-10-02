600 ألف درهم دعماً لشراء أجهزة طبية لـ «كبار المواطنين»

سلمت جمعية الشارقة الخيرية، شيكاً بقيمة 600 ألف درهم، إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، لشراء أجهزة طبية، بهدف رفع مستوى الرعاية والخدمات المقدمة إلى فئة كبار المواطنين المنتسبين إلى الدائرة، إلى جانب تقديم المساعدات عبر اللجان المشتركة القائمة بين الجهتين لمستحقيها المنتسبين إلى الدائرة، وسلم شيك التبرع، الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بمقر الدائرة، وبحضور أحمد الميل مدير الدائرة، ومريم القطري المدير التنفيذي لشؤون الرعاية والحماية. (الشارقة – البيان)

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