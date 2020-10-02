شرطة دبي تُنفذ مبادرة «فخورون بكم»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مبادرة «فخورون بكم»، الهادفة إلى تكريم كبار المواطنين في يومهم العالمي، تقديراً لدورهم وعطائهم في خدمة الوطن.

وزار وفد من إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مكون من الملازم أول عوض مبارك، والملازم أول يوسف محمد الملا، منازل كبار المواطنين، كلاً من: أحمد المزروعي، وخليفة بن فاضل، وحمد بن محمد المزروعي، وقدما لهم دروعاً تذكارية، شاكرين لهم جهودهم في خدمة الوطن خلال السنوات التي عملوا فيها، كل في مجاله.

وأكدت فاطمة بوحجيز رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية أن: «المبادرة تأتي من ضمن مبادرات الخطة السنوية، والهادفة إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لا سيما فئة كبار المواطنين، وذلك من أجل شكرهم وتقديرهم على ما قدموه من عطاء».

ولفتت رئيس قسم المبادرات المجتمعية: «إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي، تحرص كل الحرص على التواصل المستمر مع كبار المواطنين».

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