مكتوم الشريفي: عطاء كبار المواطنين مستمر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ثمّن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، اهتمام ودعم ورعاية القيادة الحكيمة لكبار المواطنين والمقيمين، وتوفير كافة الإمكانات والاحتياجات لهم، من رعاية صحية وطبية، واستقرار نفسي واجتماعي، باعتبارهم جزءاً مهماً من المجتمع، وأن عطاءهم مستمر، وهم الخير والبركة.

وأشاد في تصريح بمناسبة يوم المسن العالمي، الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، باهتمام الدولة بتعزيز قيم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المتمثلة في الحكمة والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة، والاهتمام بكبار المواطنين، في إصدار قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حماية حقوق كبار المواطنين، ليسهم في حمايتهم واحترامهم وعدم الإساءة لهم.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تسهيل الخدمات المقدمة لهم، من خلال مبادرة «غراس الأمل»، التي تلبي احتياجاتهم مباشرة داخل منازلهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه الفئات، من خلال تجهيز مواقف مخصصة لهم بمراكز الشرطة، يتم من خلالها إنجاز المعاملات، دون الحاجة إلى دخولهم المراكز، حال تعذر ذلك، ولهم الأولوية بإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بمراكز الشرطة. وأشار إلى الاهتمام بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع، انطلاقاً من الحرص على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة، بحقهم في العيش وسط بيئتهم الأسرية الطبيعية.

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