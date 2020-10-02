«الأولوية لك» تخدم كبار المواطنين أمنياً

تنظم جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، غداً، المؤتمر الأول لكبار المواطنين، الذي يقام تحت عنوان: «جودة الحياة.. تحولات مشرقة»، عبر المنصة الإلكترونية «زووم»، وذلك بالتزامن مع يوم المسن العالمي، وذلك تحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. ويهدف المؤتمر، الذي يُبث افتراضياً، إلى استعراض التجارب والخبرات الخليجية المتميزة ذات الصلة بكبار المواطنين، ومناقشة أفضل الممارسات للارتقاء بجودة الحياة لهذه الفئة، وإبراز دور الدولة في تحقيق ذلك، والتطرق إلى أهم التحديات التي تواجه كبار المواطنين، والمعطيات اللازمة للتغلب عليها، بما يدعم الخطط المستقبلية للرفاه الاجتماعي لكبار المواطنين. ( عجمان - وام)

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