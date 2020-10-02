الإفراج عن 3 نزيلات

في الشارقة

احتفاء بيوم المسن العالمي كشف العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، أن الإدارة قامت بالإفراج عن 3 محكومات من كبار المقيمات، اثنتان منهن من اآسيا، والثالثة أفريقية، حيث تكفلت المؤسسة بإجراءات سفرهن كاملة من تذاكر وغيرها للعودة إلى أوطانهن، واكتمال شمل أسرهن بهن، وذلك انطلاقاً من دور شرطة الشارقة المجتمعي الرامي إلى تعزيز الترابط الأسري. ونظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار «نزلاؤنا.. صحتكم تهمنا»، اشتملت على عدد من الفقرات الموجهة لموظفي ونزلاء المؤسسة. (الشارقة - البيان)

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