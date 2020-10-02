خدمات متكاملة في بلدية أبوظبي لدعم كبار المواطنين

تمضي بلدية مدينة أبوظبي في تطوير منظومة خدماتها المتكاملة لدعم كبار المواطنين من خلال تحويل كافة الإجراءات المؤسسية إلى ما يخدم طموح وتوقعات العملاء والتركيز على محاور رئيسية تتمثل في التعرف على الاحتياجات، وتحقيق التميز في أسلوب خدمات العملاء، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتحققها لمجتمع العاصمة.

وحققت البلدية الكثير من الأهداف التي نالت رضا وثقة الجمهور نتيجة لتطوير الخدمات من حيث النوعية والدقة والسرعة وبيئة العمل المدعومة بالكفاءات والتقنيات وإجراءات الإنجاز وصولاً إلى الاهتمام بأدق التفاصيل. وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على دعم فئة كبار المواطنين، وبث السرور والفرح في نفوسهم، وتعزيز التلاحم والاندماج المجتمعي، وتعميق أواصر الترابط معهم تقديراً لعطائهم النبيل ورداً لجميلهم خلال السنوات الماضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة». (أبوظبي - وام)

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