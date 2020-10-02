«الإمارات لمتلازمة داون» تشارك في حملة «معاً لتحرير القدرات الكامنة»

المصدر: دبي - وام

تشارك جمعية الإمارات لمتلازمة دوان للسنة الثالثة على التوالي في حملة «معاً لتحرير القدرات الكامنة» العالمية التي انطلقت، أمس، حول العالم بالتزامن مع شهر أكتوبر وهو شهر التوعية بمتلازمة داون.

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون: إن الحملة تمتد على مدار شهر أكتوبر الجاري الذي تحتفل فيه منظمات وجمعيات ذوي متلازمة داون في جميع أنحاء العالم بالتوعية بذوي متلازمة داون بهدف التركيز على قدرات هذه الفئة المهمة من المجتمع وإنجازاتهم وتعزيز التوعية المجتمعية التي تسهم في تمكينهم ودمجهم على كافة الأصعدة والمستويات.

وأشادت بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، مؤكدة أن دولة الإمارات كفلت حقوق أصحاب الهمم بالقانون والتشريعات والسياسة الوطنية التي أرست ورسخت محاور رئيسية شملت الصحة وإعادة التأهيل والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل وإمكانية الوصول والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري ما أسهم في تعزيز دور مجتمع الإمارات من مؤسسات وأفراد في تأهيل وتمكين ودمج أصحاب الهمم وتشجيع مشاركتهم في المناسبات المجتمعية والفعاليات المختلفة.

برنامج

وأكدت أن دولة الإمارات بادرت - في ظل جائحة «كورونا» - بتطبيق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم وإجراء الفحص المجاني لهم وتزويد أولياء أمورهم بالدليل الخاص بتهيئتهم للفحص المنزلي والمبادرات المتعلقة بالتعلم عن بعد وتفعيل العمل عن بعد وغيرها من المبادرات.

وأضافت جعرور: «هذا العام يختلف عما سبقه من أعوام ولذلك جاءت خطة الحملة لتتماشى مع التوجه العام والإجراءات الاحترازية التي تجعلنا جميعاً مسؤولين وبقوة عن سلامة الوطن وأبنائه، حيث تضمنت الخطة العديد من الأنشطة والفعاليات الافتراضية والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي».

وشددت جعرور على حرص جمعية الإمارات لمتلازمة داون من خلال جهودها التطوعية على الالتزام بتمكين ودمج ذوي متلازمة داون إيماناً بهم وبما يتمتعون به من قدرات ومواهب متنوعة تحتاج إلى صقل بدءاً من مرحلة التدخل المبكر والتأهيل المتخصص لتنميتهم وتطويرهم مروراً بالدمج التعليمي وانتهاء بتأهيلهم المهني ودمجهم الكامل في المجتمع كأعضاء فاعلين فيه.

حرص

أكدت نوال الحاج ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون حرص الجمعية منذ تأسيسها عام 2006 على تقديم خدمات نوعية لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون واستشراف مستقبلهم وتقديم كل ما من شأنه تطوير الخدمات المقدمة لهم لتمكينهم ودمجهم، مشيرة إلى أن الاهتمام الإيجابي بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون يتنامى في دولة الإمارات بالنظر إلى الجهود التي تبذل في سبيل تعزيز الوعي لدى المجتمع من أفراد ومؤسسات بماهية هذه الفئة وطاقاتها وقدرتها على العطاء والمشاركة في المجتمع.

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