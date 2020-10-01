مساجد الإمارات تؤدي صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدى المصلون في مساجد الدولة عصر اليوم صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وابتهل المصلون إلى الله بأن يتغمد أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الهيئة عممت على جميع أئمة المساجد بتنفيذ هذا التوجيه في الموعد المحدد ودعوة المصلين للمشاركة فيها، والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

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