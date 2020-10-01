«مدني عجمان» ينجز حملة تفتيشية على مدارس الإمارة

المصدر: عجمان - وام

أنجزت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، بالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية، حملة تفتيشية، هدفت إلى التأكد من جاهزية واستعداد كافة المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة للعام الدراسي، والتأكد من استيفائها للشروط الوقاية، حيث تم إنجاز التفتيش على 76 مدرسة في كافة أنحاء الإمارة، تماشياً مع الأهداف العامة لوزارة الداخلية، في تعزيز السلامة والحماية المدنية.

وقالت الرائد نهى عبيد السوم رئيس قسم الحماية الصناعية في الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان: «إن الحملة هدفت إلى صياغة فعالة لكافة المتطلبات، من استيفاء لشروط الوقاية والسلامة، وفحص أنظمة الغاز بالمختبرات في المدارس، تماشياً مع الحملات التفتيشية القائمة على أنظمة الغاز بالإمارة، وتقييم كافة المخاطر المتوقعة بالمدارس، إلى جانب وجود خطط للطوارئ وعمليات الإخلاء، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، بما يضمن توافر بيئة آمنة للأجيال.

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