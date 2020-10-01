الأرصاد: تغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن هذه الفترة من العام تتميز عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث تشير التوقعات لشهر أكتوبر إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون حول المعدل، وأيضاً تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة خلال هذا الشهر تكون أعلى من المعدل بشكل طفيف.

وأشار إلى أن الرطوبة النسبية تكون عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط الرطوبة العظمى خلال هذا الشهر إلى 79% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وأوضح المركز الوطني أن أعلى درجة حرارة سُجلت خلال شهر أكتوبر كانت في مزيرعة عام 2017 بواقع 46.3 درجة مئوية فيما سجلت أقل درجة حرارة عام 2007 في منطقة ركنة وبلغت 10.2 درجة مئوية.

وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر وسُجلت أعلى سرعة رياح 117.4 (كم/ س) في قرنين سنة 2012.

وبحسب إحصائيات المركز، كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب في سنة 2017، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.

وسُجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 على الشويب، وبلغ أعلى سنة تكرر فيها حدوث الغبار خلال السنوات الماضية كان في مطار أبوظبي سنة 2001 حيث سجلت 6 مرات.

طقس الخميس والجمعة

واستمر طقس اليوم الخميس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر صاحبها سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب، والبحر ظل خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس يوم غد الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليل وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم السبت تظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل خاصة على المناطق الساحلية، ورطب ليل وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع درجات الحرارة للانخفاض فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

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