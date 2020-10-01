تكريم شرطي في عجمان لموقف نبيل

المصدر: عجمان - البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان شرطياً أسعد متعاملاً بتقديم المساعدة له في موقف نبيل، يثبت صدق الرسالة الإنسانية التي تحملها مهمة الشرطي.

وسلم القائد العام لشرطة عجمان شهادة تقدير وهدية للشرطي أول محمد عبد القادر سليمان، لتقديمه مساعدة فورية لشخص بعد تعثره بإتمام فحص «كورونا» في موقع الفحص بالليزر بعجمان، لعدم توفر بطاقة فيزا بنكية للدفع الإلكتروني، فأصر الشرطي إلا أن يتم عملية الدفع من حسابه الشخصي، ورفض استرداد المبلغ المدفوع من قبل الشخص، فما كان من المتعامل إلا أن يتقدم برسالة شكر لشرطة عجمان، عبر إذاعة الرابعة والناس ويشيد بأخلاق الشرطي وإخلاصه في العمل.

وتقدم القائد العام لشرطة عجمان بالشكر والثناء للشرطي على إحساسه بالمسؤولية تجاه المتعامل، وتقديمه للمساعدة دون تردد، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تكريم المتميزين من موظفيها، تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

ومن جانبه تقدم الشرطي أ. محمد عبد القادر بجزيل الشكر والتقدير إلى القائد العام لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع، مؤكداً استمراره في العطاء، بما يدعم مسيرة شرطة عجمان المشرفة والمتميزة.

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