الشؤون الإسلامية تتابع تنفيذ التوجيه السامي بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الهيئة تتابع تنفيذ التوجيه السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت - تغمده الله بواسع رحمته – عقب صلاة العصر اليوم الخميس.

وبين أن الهيئة عممت على جميع أئمة المساجد بتنفيذ هذا التوجيه في الموعد المحدد ودعوة المصلين للمشاركة فيها، والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

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