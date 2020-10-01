شرطة الشارقة تفرج عن 3 نزيلات وتتكفل بإعادتهن إلى أوطانهن

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار "نزلاؤنا.. صحتكم تهمنا"، اشتملت على عدد من الفقرات الموجهة لموظفي ونزلاء المؤسسة، تنوعت بين برامج رياضية، وورشة حول التغذية الصحية، وفحوصات طبية، وساعة خلوة بمكتبة المؤسسة، كما اشتملت على فقرة لم الشمل، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين، وعدد من موظفي الإدارة من كبار السن، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة موظفيها، ونزلائها.

وأكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، أن هذه الفعالية جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لفئة كبار السن، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، لتعبر عن الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في قيادتها الرشيدة، ومؤسساتها الحكومية والتطوعية لخدمة هذه الشريحة الهامة في مجتمعنا، تقديراً لعطائهم وجهودهم السابقة في نهضة وتطور مجتمعهم.

تمارين

وكما درجنا في المؤسسة على المشاركة بهذه المناسبة في كل عام، تأتي مشاركتنا هذه المرة لتشمل موظفينا ونزلاءنا، حيث انطلقت الفعالية في وقت مبكر من صباح أمس بتطبيق تمارين رياضية تضمنت مجموعة من التمارين المتنوعة والحركات الهوائية، التي تناسب أعمار هذه الفئة تحت إشراف مدربين متخصصين من قسم التأهيل والإصلاح، تلا ذلك تقديم ورشة حول التغذية الصحية وأهميتها لكبار السن، قدمت خلالها عائشة السلامي أخصائية التغذية بالمؤسسة مجموعة من النصائح الإرشادية المتعلقة بطرق التغذية الصحيحة، التي تتناسب مع هذه الشريحة، حيث أكدت على ضرورة اتباع نظام غذائي سليم يضمن صحتهم وسلامتهم، بعدها تم إجراء فحوصات طبية استفاد منها "40" نزيلاً، وعدد من الموظفين قدمتها إدارة الخدمات الطبية ومستشفى زليخة، اشتملت على فحص السكري، والضغط، والكوليسترول، وهشاشة العظام، والأسنان، وأمراض الكلى، وفحص للنظر.

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وأوضح العميد شهيل، أن فقرة "لم الشمل" كانت من أبرز فقرات الاحتفالية، حيث تم خلالها الإفراج عن "3" محكومات من كبار السن، اثنتان منهن من الجنسية الآسيوية، والثالثة أفريقية، حيث تكفلت المؤسسة بإجراءات سفرهن كاملة من تذاكر وغيرها للعودة إلى أوطانهن واكتمال شمل أسرهن بهن، وذلك انطلاقاً من دور شرطة الشارقة المجتمعي الرامي إلى تعزيز الترابط الأسري، والمنسجم مع توجهات القيادة الحكيمة بإمارة الشارقة في هذا الجانب.

وفي الختام قدم مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين على مشاركتهم ودعهم المقدر، الذي أسهم في إنجاح برامجها، حيث قام بتكريم الجهات المشاركة والمشاركين، وعدد من الموظفين.

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