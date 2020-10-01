محمد بن زايد يهنئ الرئيس الصيني بذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الصيني شي جين بينج، والشعب الصيني، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وكتب سموه على حسابه على تويتر: "خالص التهنئة لصديقي فخامة الرئيس شي جین بینج وللشعب الصیني، بمناسبة الذكرى الحادیة والسبعین لتأسیس جمھوریة الصین الشعبیة. العلاقات بین بلدینا عميقة وتجمعنا شراكة استراتيجية شاملة وخاصة. نعمل سوياً لنهضة وارتقاء بلدينا وشعبينا الصديقين، في إطار من التوافق والأهداف المشتركة".

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