بلدية دبي تنفذ 2553 زيارة تفتيشية وتخالف 40 مؤسسة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أجرى مفتشو بلدية دبي 2553 زيارة تفتيشة على المؤسسات، وذلك في 30 سبتمبر الماضي، وتم مخالفة 40 مؤسسة وإغلاق صالوني حلاقة، إضافة إلى توجيه 58 تنبيهاً، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بتلك الإجراءات لجميع المؤسسات 96 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2453 مؤسسة.

رقابة

وتشدد بلدية دبي على متابعة جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتزامها بالتعاميم التي أصدرتها بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال زيارات تفتيشية للتأكد من مدى تنفيذها، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

وحرصت بلدية دبي في تعميمها بخصوص الصالونات الرجالية والنسائية على جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها: التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين، وضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم، ومناضد أجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون أجهزة التكييف، كما يتم التركيز على كراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة "قبل وبعد الخدمة "، إلى جانب جميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة، وأحواض غسيل الأيدي والشعر، والأرفف والأدراج والخزائن. كما يقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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