اتفاقية لتقديم خدمات محاكم دبي في «مركز اليلايس»

المصدر: دبي - البيان

وقعت محاكم دبي اتفاقية تعاون مع مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية، لتشغيل مركز خدمات محاكم دبي في مركز اليلايس، والذي سيتضمن خدمات الكاتب العدل وتوثيقات الأحوال الشخصية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وسعياً لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتدعيمها للجهود المشتركة بين كل الوزارات والهيئات والمؤسسات، ولتوسيع مجالات التعاون المشترك والمصلحة المشتركة الهادفة لخدمة الوطن، وسعياً لتحقيق دقة البيانات المقدمة من المتعاملين وحفاظاً على حقوقهم.

وقع الاتفاقية، مريم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في محاكم دبي، وأحمد سهيل العيالي مدير مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية، وبحضور سيف المهيري وسعيد العيالي من مركز اليلايس. وقالت مريم السويدي: إن توقيع الاتفاقية جاء تحقيقاً لرغبة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك والمتكامل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لرفع مستوى الخدمات وإسعاد المتعاملين، وذلك من خلال توفير الخدمات الحكومية لإمارة دبي تحت سقف واحد في بيئة عمل مبتكرة ذات مواصفات عالمية عالية الجودة لتوفير أقصى درجات الراحة والسعادة للموظفين والمتعاملين على حد سواء في موقع استراتيجي مهم يشهد مشاريع تطويرية كثيرة. وأضافت السويدي، إن توفير خدمات محاكم دبي في مركز اليلايس سيعزز من مدى توافر منافذ الخدمات للدائرة، حيث سيخدم جمهور المتعاملين في منطقة اليلايس وجبل علي والمشاريع التطويرية المجاورة بالإضافة إلى قربه من موقع مقر إكسبو 2020، والذي بدوره يواكب متطلبات النمو والتوسع العمراني في هذه المنطقة.

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