«قانونية دبي» تدرب موظفيها على الأمن السيبراني

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة عمل عن بُعد، استهدفت تدريب جميع موظفيها على سياسة أمن المعلومات، ووسائل الحماية الإلكترونية في بيئة العمل، سعياً للتطبيق الأمثل للتحول الرقمي في حكومة دبي، وفق مواصفة نظام أمن المعلومات - أيزو 27001.

وتناولت ورشة العمل المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني، وأهميته في حماية البيانات الموجودة على الفضاء الإلكتروني من الاختراقات والتهديدات الأمنية التي تتعلق بالبيانات والشبكات والحوسبة السحابية والتطبيقات.

كما تناولت الورشة المخاطر المحتملة التي تهدد أمن المعلومات على الهواتف الذكية، ومنها القرصنة، والاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة والبرامج الإعلانية، وضعف تشفير وسائل الحماية، وتثبيت تطبيقات من مصادر غير موثوقة.

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