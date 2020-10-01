سهيل المزروعي: استقرار وسعادة المواطنين في مقدمة أولويات الحكومة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تقدّم سير العمل في حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة وأهم مشاريع الطرق والبنية التحتية في الإمارة، حيث يُعد حي بطين السمر السكني أحد أضخم أحياء البرنامج السكنية من حيث الامتداد العمراني وعدد الوحدات السكنية، وأكد المزروعي خلال الزيارة الميدانية للحي أن استقرار وسعادة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات حكومة دولة الإمارات التي أولت للأحياء السكنية كل الإمكانات لإنشاء أحياء سكنية عصرية ومستدامة تفوق طموحات وتطلعات المواطنين.وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن حي بطين السمر السكني في رأس الخيمة يُعد من الأحياء المتميزة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ويضم 960 مسكناً مقسماً على مرحلتين سيتم تسليم المرحلة الأولى منه في نهاية العام الجاري وتم إنشاء المشروع وفق أفضل الممارسات في الاستدامة والمحافظة على البيئة».

تحديات

كما أكد أنه تم الانتهاء من حي السكني في ظل التحديات الناجمة من تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد 19) مما يؤكد التزامنا التام في تسليم المشاريع الخاصة بالأسرة المواطنة في المواعيد المحددة لها لضمان استقرارها السكني وتحقيق التلاحم المجتمعي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه يرافقه المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان وعدد من قيادات البرنامج، حي بطين السمر السكني في إمارة رأس الخيمة ومركز سعادة المتعاملين في المنطقة الشمالية، واستعرض خلاله مهندسو المشروع من برنامج الشيخ زايد للإسكان ملخص سير الأعمال الإنشائية ومستجدات المشروع.

الحي السكني

ويقع حي بطين السمر السكني تحديداً بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة، إذ يحده من الشمال الغربي شارع الشيخ محمد بن زايد، ومن الشمال الشرقي طريق الإمارات العابر، والذي يجعل الوصول له سهلاً وقريباً من باقي إمارات الدولة، كما يضم المشروع عدد 960 مسكناً موزعاً على مرحلتين، تم تخطيطه بناءً على دليل معايير المجتمعات السكنية الحيوية الصادر من مجلس السعادة وجودة الحياة ويضم ثمانية نماذج سكنية عصرية وحديثة وفق أعلى المعايير البيئية العالمية التي ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين، بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية من خلال تبني مسار الأحياء السكنية الاجتماعية. يشمل الحي في مرحلته الأولى عدد 354 مسكناً على مساحة تقدر بــ 905,000 متر مربع بمنطقة بطين السمر الأولى، في حين تضم المرحلة الثانية مجموعتين تضم المجموعة الأولى الكائنة بمنطقة بطين السمر الثانية عدد 277 مسكناً على مساحة تقدر بـ521,000 متر مربع، كما تضم المجموعة الثانية في المنطقة نفسها عدد 329 مسكناً على مساحة تقدر بـ 780,000 متر مربع. وبلغت نسبة الإنجاز العام للمشروع 94% ومن المتوقع تسليم عدد 888 مسكناً من المشروع نهاية العام الجاري.

سعادة المتعاملين

زار المهندس سهيل المزروعي مركز سعادة المتعاملين بالمنطقة الشمالية، وتعرف على آلية سير العمل وإجراءات عمل المركز، كما أثنى على الدور الذي يقومون به، مؤكداً حرصه على تحسين الخدمات بما يفوق تطلعات وآمال المتعاملين، وبما يحقق رؤية حكومة دولة الإمارات في إسعاد المواطنين.

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