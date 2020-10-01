الإمارات الـ 22 عالمياً في المعيشة المستدامة للوافدين

المصدر: (دبي- سيد صالح)

صُنّفَت الإمارات في المركز الــ 22 عالمياً في مؤشر البيئة والاستدامة للوافدين «إكسبات إنسايدر 2020» الصادر، أمس، من مؤسسة «إنترنيشنز» الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف دول العالم.

ويرصد المؤشر مستوى استدامة المعيشة والبيئة العامة للوافدين في كل دولة من دول العالم.

وتفوقت الإمارات في مؤشر هذا العام على كل من اليابان، إيرلندا، وبلجيكا والمملكة المتحدة، التي حلت في المراكز من الــ 25 وحتى الــ 28، على الترتيب.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على الولايات المتحدة التي حلت في المركز الــ 30، وإيطاليا «32»، وروسيا «37»، وكوريا الجنوبية «41».

وذكرت «إنترنيشنز» في التقرير المرفق بالاستبيان أن الإمارات جاءت هذا العام في المركز الــ 19 عالمياً في مؤشر جودة البيئة، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن الاستبيان. وأضافت، إن 70% من الوافدين في الإمارات منحوا تصنيفاً إيجابياً لمستويات إمدادات الطاقة المتاحة لهم في الدولة.

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