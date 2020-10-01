ورشة عمل عن آلية تسليم المجرمين لمواجهة غسل الأموال

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت النيابة العامة في دبي ورشة عمل تحت عنوان «آلية وإجراءات تسليم المجرمين دولياً وقضائياً وإدارياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» بالتعاون مع وزارة العدل، وشرطة دبي ومحاكم دبي وبحضور 145 مشاركاً.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: إن النيابة العامة في دبي ترمي إلى تكثيف جهود مؤسسات إنفاذ القانون من خلال عقد سلسلة من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى المحلي والاتحادي لتبادل الخبرات والمعارف في ضوء مكافحة الأنماط الحديثة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً دور النيابة العامة في دبي في تعزيز جهود الإمارات بشأن تسليم المجرمين والمطلوبين دولياً في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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