رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح صباح الأحمد اليوم

المصدر: أبوظبي والكويت - وام

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم بعد صلاة العصر في جميع مساجد الدولة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

استقبال

إلى ذلك، استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الشقيقة أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

ونقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الشيخ نواف الأحمد وعائلة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصادق مواساتهم في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير الشيخ صباح الأحمد.. راجين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

صلاة الجنازة

وأدى إلى جانب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل.

كما أدى صلاة الجنازة عدد من الشيوخ والأمراء من عائلة الفقيد ووفود من الدول العربية والإسلامية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى الشيخ نواف الأحمد وعائلة الفقيد عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير الشيخ صباح الأحمد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نھيان، يرافقه معالي الشيخ نھيان بن مبارك آل نھيان، قد وصلا إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.

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