مكتوم بن محمد: نسأل الله التوفيق لأمير الكويت

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وقال في تدوينة في حسابه عبر «تويتر»: «نسأل الله التوفيق لأمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قيادته للكويت نحو آفاق جديدة من التطور والاستقرار والرخاء.. هو خير خلف لخير سلف.. سيرته الطيبة هي استكمال لسير أمراء الكويت الذين عهدهم التاريخ منارة للحكمة ونبعاً للخير وأساساً لازدهار الكويت ورفعتها».

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