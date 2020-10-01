حمدان بن زايد: إكمال المسيرة نحو غدٍ أفضل

المصدر: (دبي- البيان)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بمناسبة تنصيبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «كل الأمنيات لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، بالتوفيق في حمل الأمانة، وتحقيق ما فيه خير وصالح الكويت وشعبها الكريم، نسأل المولى عز وجل، أن يعينه على قيادة بلده نحو التنمية والتطور والاستقرار، وإكمال المسيرة نحو غدٍ أفضل، حفظ الله الكويت، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان».

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