البرَد وأمطار الخير يجذبان العائلات للمناطق الجنوبية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت منطقة كدرا بالمناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة، أمس، تساقط حبات برد مصحوبة بأمطار الخير التي هطلت على أغلب المناطق الجنوبية للإمارة، مصحوبة برياح قوية، وسجل سد شوكة ارتفاع معدلات المياه المخزنة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وحملت حبات البرد التي تساقطت السعادة للعائلات التي وثقت تلك المشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد تلك المرة الأولى لنزول حبات البرد خلال العام الجاري، معلنة عن بدء الموسم الشتوي، حيث تشتهر المناطق الجنوبية في رأس الخيمة بهطول الأمطار أغلب فترات العام، والتي تسهم في انتشار المراعي الخضراء، بالإضافة لانخفاض درجات الحرارة.

واستقطبت المناطق البرية مركبات العائلات وسط تحذيرات من الجهات المختصة لاسيما أثناء الاستمتاع بالأجواء الشتوية وهطول الأمطار، فيما تواصل قمة جبل جيس استقطاب زائريها في ظل انخفاض درجات الحرارة واكتساء القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات بالسحب البيضاء والغيوم.

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