خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون نواف الأحمد الصباح بتنصيبه أميراً للكويت

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: «نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها وشيّد بنيانها الراسخ فقيد الأمة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بما يحقق تطلعات الأشقاء في دولة الكويت نحو مزيد من التنمية والتقدم والازدهار».

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص دولة الإمارات على المضيّ قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، وقال سموه: «نتطلع بثقة وعزم إلى العمل معاً لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية».

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن أصدق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب الكويتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «دعواتنا بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. تواضعه وبساطته وقربه من الناس جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة.. تمنياتنا للشعب الكويتي وقيادته الجديدة دوام العز والاستقرار والأمان والحياة الطيبة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائماً رمزاً للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا مصدر اعتزاز وفخر وتزداد قوة وصلابة».

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سموهم عن صادق تمنياتهم للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت.

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