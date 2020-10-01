مختبر الابتكار في «إسلامية دبي» يجمع المتبرعين ورعاة المساجد

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت إدارة خدمة المتعاملين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مختبر الابتكار للمتبرعين ورعاة المساجد في إطار تحليل احتياجات وتوقعات واقتراحات الفئات المشاركة، والتي بدورها تساهم في عملية التحسين المستمر للخدمات، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وتحرص الدائرة على التكامل والانسجام مع الأحداث والمستجدات التي تحيط بالمجتمع، من خلال تأمين آليات وعمليات معتمدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتحسين خدمات رعاة المساجد.

وفي هذا السياق، أكد عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة المتعاملين، سعي الدائرة المتواصل إلى رفع توقعات الجمهور وتلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع تحقيق التميز والريادة في مستوى الخدمات الإسلامية المجتمعية المختلفة في الإمارة، مشيراً إلى أن مختبر الابتكار يهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدائرة.

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