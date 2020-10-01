شراكة استراتيجية شاملة.. الصين تحتفل بيومها الوطني الـ71

المصدر: أبوظبي - وام

تحتفل جمهورية الصين الشعبية الصديقة اليوم بيومها الوطني الـ71، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وتمثل الصين إحدى أبرز الدول التي استطاعت أن تحقق قفزات اقتصادية واجتماعية وعلمية شهدها التاريخ البشري الحديث. وتتميز علاقات الإمارات والصين بالتنوع وتزايد مجالات التعاون الثنائي والتي تعكس عمق روابط التعاون الوثيقة.

وأشاد علي عبيد علي الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وجمهورية الصين الشعبية بقيادة الرئيس شي جين بينغ، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والدبلوماسية.

وتوجه بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى جمهورية الصين الشعبية قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ71، مشيراً إلى الحقبة الذهبية التي تعيشها جمهورية الصين منذ ذلك الحدث التاريخي والإنجازات الكبيرة التي حققتها على الصعيدين المحلي والدولي والتي يمكن تسميتها بالمعجزة استناداً إلى الوقت القياسي الذي تحققت فيه.

كما توجه بالتهنئة للشعب الصيني على النجاح المبهر الذي أحرزه في حربه ضد وباء فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن هذه المحنة العالمية كانت فرصة لزيادة توطيد علاقات الصداقة والود بين شعبي البلدين، حيث كانت دولة الإمارات من أولى الدول السباقة لمساندة الشعب الصيني الصديق منذ تفشي الوباء في ووهان.

دعم مادي ومعنوي

وأضاف: «لقد تنوّعت أشكال هذا الدعم بين مادي ومعنوي من قيادة وشعب دولة الإمارات، والتي مثلت فرصة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين ليشمل البحث العلمي في مجال الصحة، وتحديداً في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، حيث كانت دولة الإمارات أول دولة في العالم تطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد (كوفيد-19) بالتعاون مع شركة الأدوية الصينية العملاقة Sinopharm China، وقد حققت التجارب نتائج واعدة جداً، وقد بدأ فعلاً اعتماد هذا اللقاح رسمياً في الدولة للحالات الطارئة والعاملين في الصفوف الأمامية الأولى في مكافحة الجائحة».

وأكد الظاهري أن تنوع وتزايد مجالات التعاون الثنائي يترجم الخصوصية التي تتميز بها العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين والتي تعكس عمق روابط التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» خلال زيارته التاريخية للصين في 1990، ثم عمل على تطويرها ومتابعتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فتعددت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين لتثمر مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت قطاعات مختلفة كالطاقة والفضاء والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتصنيع والثقافة والسياحة وغيرها، وساهمت في زيادة توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين على ضرورة دفع العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتضافر الجهود نحو إنجاز الأهداف المشتركة الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرفاه للشعبين الصديقين.

أسس متينة

وترتبط الإمارات والصين بعلاقات تاريخية ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق المتبادل بين البلدين الصديقين والتي بدأت في الثالث من ديسمبر 1971؛ أي بعد يومين على قيام دولة الإمارات، حينما بعث الشيخ زايد برقية إلى شو ان لاي، رئيس مجلس الدولة الصيني.

وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، حيث أسست زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أبوظبي عام 2018 وهي أول زيارة رسمية لرئيس صيني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 30 عاماً، لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

واتسمت العلاقات بين الإمارات والصين بالتعاون والتنسيق على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي تجاه معظم القضايا من خلال الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 17 نوفمبر عام 2012 بمبادرة من سفارة الدولة ببكين لتكون اتفاقية شراكة استراتيجية واضحة البنود ومحددة المعالم تنضوي تحت مظلتها كل تفاصيل العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويعتبر التعاون الاقتصادي المشترك بين الإمارات والصين من الركائز الأساسية التي انطلقت منها شراكتهما الاستراتيجية، حيث تسهم الإمارات في طريق الحرير الاقتصادي، والذي يربط أسواقاً تشكل معاً 40% من إجمالي الناتج العالمي.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين إلى 48.67 مليار دولار خلال عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، كما تحتضن الإمارات 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية مسجلة، فيما بلغ رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الإمارات 6.44 مليارات دولار بين عامي 2018 و2019.

نمو ملحوظ

أسهمت قوة العلاقات بين البلدين في نمو ملحوظ بأعداد السياح الصينيين إلى الإمارات، فقد بلغ عدد السياح الصينيين القادمين إلى دبي خلال العامين الأخيرين ما يقرب من مليون سائح سنوياً، فيما تحظى الجالية الصينية في دولة الإمارات بترحيب وتقدير كبيرين على المستوى الرسمي والشعبي، حيث يقدر عدد المقيمين الصينيين الذين يعيشون في الإمارات بأكثر من 270 ألفاً.

ويولي الجانبان اهتماماً كبيراً بتعزيز وتشجيع التبادل الثقافي، حيث شهد عام 2010 افتتاح أول مدرسة من نوعها على مستوى المنطقة لتدريس اللغة الصينية في أبوظبي، ليتوالى بعد ذلك افتتاح هذه المدارس ليصل إلى 60 مدرسة، كما شهد العام الجاري افتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي. مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 والتي يعتبرها الفرصة الذهبية لتحقيق الحلم الصيني.

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