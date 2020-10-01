«طرق دبي» تبحث تعزيز مجالات التعاون مع ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ونظيرتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

واستعرض الجانبان المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومدى تأثير الأزمة في قطاع المواصلات العامة، وآلية التعامل مع الفيروس في وسائل المواصلات لضمان حماية الركاب والموظفين، كما بحثا التعاون المشترك بين الهيئة والشركات الألمانية في مجال تشغيل وصيانة أنظمة القطارات والمواصلات.

وأشاد الطاير بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات الألمانية العاملة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل. من جانبه، أعرب إرنست فيشر عن سروره بمشاركة المؤسسات والشركات الألمانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الجانبين.

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