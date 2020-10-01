«الفجيرة للموارد» تنجز 20 ألف معاملة إلكترونياً في 6 أشهر

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن المؤسسة أنجزت أكثر من 20 ألف معاملة عبر الخدمات والأنظمة الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أسهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات.

وأكد لـ«البيان» أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في مجال استمرارية الأعمال وسعادة المعنيين، وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج مستدامة، ضمن منظومة عمل متطوّرة تدعم جهودها المستمرة نحو التحوّل الرقمي، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تحويل جميع الخدمات في غرفة العمليات إلى نظام الأرشفة الإلكترونية بنسبة 100‎%، وتحويل المكالمات إلى مركز إسعاد المتعاملين على مدار 24 ساعة.

وأشار قاسم إلى مواصلتهم جهودهم في سبيل العطاء والتميز، وذلك بتوفير قنوات تواصل ذكية ومتنوعة حرصاً على تقديم أعلى مستويات الخدمة وتوفير الوقت، والجهد وتسريع الإجراءات، ومن ثمّ تحقيق سعادة المتعاملين، وفي هذا الإطار حققت غرفة عمليات واتصال المؤسسة نجاحاً ملحوظاً في عملياتها منذ بداية العام الجاري 2020، حيث تعمل الغرفة على مدار الساعة، والرد على استفسارات كل المعنيين والاستجابة لمتطلباتهم، والحرص على وضع ملاحظاتهم التطويرية موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وسعادتهم.

عدد

ولفت إلى أن غرفة عمليات المؤسسة استقبلت ما يقارب 5640 مكالمة بمعدل الحدّ الأدنى للاستجابة 0:02 فيما بلغ الحدّ الأقصى 0:07، وبلغ مؤشر الرّد على المكالمات 100‎%، ويأتي ذلك نظراً لاستخدام أحدث التقنيات وموائمة العمليات الذكية لتقديم الخدمات بفاعلية وسهولة ودون توقف، وتكثيف جهود المؤسسة بتوحيد أرقام التواصل لمختلف الإدارات وربطها مع غرفة العمليات والاتصال، ما أدى إلى تزايد إقبال المتعاملين و تواصل فئات مختلفة من المجتمع. وقال إن غرفة العمليات والاتصال تعتبر إحدى أهم القنوات الرئيسية التي خصصتها المؤسسة للتواصل مع متعامليها من أفراد وشركاء ومجتمع، وذلك من خلال فريق عمل محترف، فهو مؤهل ومدرب للتعامل الفوري مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة والرّد عليها في مدة زمنية محددة وبشكل احترافي، وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، وتقوم المؤسسة بالمتابعة الآنية لأدائهم من خلال المتابعة المستمرة لحجم المكالمات والرسائل وطبيعتها، لضمان تقديم كل الخدمات بكل فاعلية في المرحلة الراهنة.

مبادرة

ونفّذت غرفة عمليات واتصال المؤسسة مبادرة العمل عن بُعد بنجاحٍ تام خلال الفترة الماضية، تجلّت مع بدء اتّخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين والمجتمع من مخاطر فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، حيث وفّرت المؤسسة لموظفيها البيئة التكنولوجية التي تضمن التفاعل وسرعة الإنجاز، وتابعت الأمور التقنية وفق ضوابط وآليات أسهمت في المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته وتحقيق نجاح ملحوظ لمنظومة العمل عن بُعد خلال الأزمة، إلى جانب تواجد فريق فنّي تقني بكفاءة عالية لتسهيل الأنظمة والإجراءات ودعم الموظفين، حيث استقبل موظفو الغرفة المكالمات واستفسارات المتعاملين على مدار الساعة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والأوردو، لتزويدهم بمعلومات الخدمات عن بُعد.

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