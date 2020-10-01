921 مؤسسة بالقطاع الخاص وظفت إماراتيين عبر بوابة «توطين»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أظهرت إحصائيات نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على «منصة توطين» أن 921 مؤسسة وجهة عمل تابعة للقطاع الخاص نجحت في توظيف مواطنين باحثين عن عمل عن طريق بوابة «توطين»، المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد الوظائف التي تنتظر الراغبين في القطاع الخاص قرابة 209 في مختلف التخصصات وبعوائد مالية تتناسب مع إمكانيات وطموحات الباحثين عن عمل.

وبحسب الوزارة فإن برنامج «توطين» خصص لدعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص كباكورة البرامج الوطنية التي تعمل الوزارة على إطلاقها.

هدف

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة ضمن قطاعات مستهدفة في القطاع الخاص، وضمان استمرار يتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية، وتأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير منصة إلكترونية ذكية سلسة وميسرة للاستقطاب، مبنية على أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير مزايا وحوافز للمنشآت المسجلة في الوزارة التي تعمل على زيادة توظيف الموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها وتدريبها وتمكينها.

خدمات

وتوفّر بوابة توطين عدد من الخدمات لأصحاب العمل، يأتي في مقدمتها خدمة «تخطيط القوى العاملة» لاحتياجات المنشآت المستقبلية من الموارد البشرية والقوى الوظيفية بشكل احترافي، يليها الاستفادة من عضوية ومميزات «نادي شركاء التوطين»، الذي يعد من مبادرات الوزارة الرامية لتقديم حزمة من المزايا والحوافز والخدمات المميزة والمقدمة للمنشآت المسجلة لديها، والداعمة للتوطين، وفقاً لمستوى تصنيف المنشأة ضمن فئات النادي، بينما تتمثل الخدمة الثالثة التي تتيحها البوابة لأصحاب العمل في متابعة البيانات والمعلومات الخاصة بالباحثين عن فرص وظيفية.

وتقدم البوابة أربعة أنواع من الخدمات للشباب المواطنين الباحثين عن عمل، تشمل التدريب على كيفية بناء السيرة الذاتية من خلال تجميع المعلومات عن المستوى التعليمي، والمهارات، والخبرات والمعلومات العامة للباحث عن عمل، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني، التي تقدم للمستهدفين في جميع مراكز توطين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين على مستوى الدولة.

واشترطت الوزارة على الراغبين بالتسجيل كباحثين عن فرص عمل لدى بوابة «توطين» أن يكون المتقدّم من مواطني الدولة، ومن حاملي خلاصة القيد، وأن تكون لديه شهادة حسن سيرة وسلوك، وأن يكون عمره بين 18- 60 سنة، وأن يكون عاطلاً عن العمل، ويكون جاهزاً للالتحاق بالعمل أو بأي من البرامج التدريبية، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

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