«اقتصادية دبي»: مخالفة 5 منشآت لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

واصلت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد، حيث تمت مخالفة 5 منشآت، فيما خالفت بلدية دبي، 36 مؤسسة، ووجهت 31 تنبيهاً.



وأكدت اقتصادية دبي، مخالفة 5 منشآت، أمس، توزعت ما بين متجري تجزئة، ومنشأة لتركيب أنظمة التكييف، ومنشأة لتجارة السلع بالجملة، ومنشأة لتجارة المنسوجات والأقمشة، وذلك في مراكز تسوق ومناطق ند الحمر وبورسعيد ونايف. وتمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة، بعدم لبس الكمامات من قبل الموظفين والعاملين فيها.



من جهة أخرى، وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 3 منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، 680 محلاً.



وتشدد اقتصادية دبي، على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع، في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية، بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك، إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.



تفتيش

في السياق، نفذ مفتشو بلدية دبي 2481 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أسفرت عن إغلاق صالوني حلاقة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك في 29 سبتمبر الجاري، وتم مخالفة 36 مؤسسة، وتوجيه 31 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات، 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة، 2412 مؤسسة.



تعاميم

وكانت بلدية دبي، أصدرت مؤخراً تعاميم، ألزمت بها جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، إذ يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على الصالونات الرجالية والنسائية، للتأكد من الاشتراطات الاحترازية، من بينها: التركيز على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بالماء والصابون، أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة، مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين، وضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير، والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم، ومناضد أجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون أجهزة التكييف.



كما يتم التركيز على كراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة «قبل وبعد الخدمة»، إلى جــــانب جــــميع الأدوات والأجهزـــة والمواد المســـــتخدمة، وأحواض غسيل الأيـــــدي والشــــــعر، والأرفف والأدراج والخزائن.

ضوابط



تحرص بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال زيارات تفتيشية، للتأكد من تطبيقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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