«الصحة» وقطاع المستشفيات ينال «الآيزو» للسنة الخامسة

المصدر: دبي - البيان

حصل قطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة «الآيزو 9001-2015» للسنة الخامسة على التوالي، بناء على تقرير لجنة الخبراء المتخصصة من مؤسسة «تي يو في إنترسرت» الألمانية الدولية المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات، وفقاً لمعايير منظمة «الآيزو» الدولية، وذلك بعد أن قيمت أداء القطاع بإداراته المختلفة للتأكد من مدى مطابقة أنظمة العمل به ومستوى الخدمات التي يقدمها لمعايير الجودة، بما يتوافق مع آخر تحديث لنظام «الآيزو».

وثمن الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع جهود كافة إدارات القطاع، وهنأهم على هذا الإنجاز الذي يشكل قيمة مضافة تؤكد كفاءة أداء الوزارة وتطلعها لتعزيز ريادتها في خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الجودة المستدامة هي المسار الأفضل نحو خدمات صحية تحاكي المستقبل وترتقي بالكفاءة المتميزة للمنظومة الصحية وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

استمرارية

ولفت إلى أن استمرارية حصول قطاع المستشفيات على «الآيزو 9001-2015» للمرة الخامسة على التوالي يعد انعكاساً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مجال الالتزام بالمعايير الدولية في تقديم خدماتها الإدارية والطبية والحصول على الاعتمادات العالمية ونجاحها في تحقيق خططها الهادفة إلى تعزيز أداء المستشفيات على مستوى الدولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجدد الثقة المحلية والعالمية بالخدمات النوعية.

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