«صحة دبي»: 54 ألف استفسار عن «كوفيد» عبر «واتساب» في شهر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تلقيها 54881 استفساراً عبر خدمة «الواتساب» التي أطلقتها خلال شهر أبريل الماضي بالتعاون مع فيسبوك للرد على أسئلة واستفسارات المتعاملين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قنوات تواصلها المباشر مع الجمهور، وتسهيل حصولهم على المعلومة الصحيحة والموثوقة من مصدرها الرسمي وعلى مدار الساعة.

وقد ساهمت الخدمة على مدار الأشهر الماضية في توفير النصائح والإرشادات الطبية والمعلومات الموثوقة والدقيقة حول فيروس كورونا المستجد، حيث تركزت الأسئلة الأكثر تكراراً حول إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الفيروس، ومتى يتم إجراء هذه الفحوصات، ومدى إمكانية الحصول على شهادة خلو من فيروس كورونا، وكيفية التصرف في حال الاشتباه بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأكدت فاطمة الخاجة مدير مركز سعادة المتعاملين بالهيئة أهمية الخدمة التي ساهمت بشكل فاعل في مساعدة الكثيرين من خلال توضيح الحقائق بعيداً عن الشائعات المنتشرة حول الفيروس، كما تم توفير المعلومات الضرورية حول الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كوفيد 19».

وقالت الخاجة: «أردنا توفير نظام للرد على استفسارات الجمهور والمرضى في الوقت المناسب من خلال توفير قناة موثوقة يمكن للجمهور الاعتماد عليها للحصول على المعلومات الدقيقة حول الفيروس».

من جانبه، قال رامز شحادة، المدير الإداري لشركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:«تدعم فيسبوك مجتمع الصحة العالمي لضمان حصول المجتمعات على معلومات صحيحة عن الفيروس، ومن خلال الشراكة مع «صحة دبي» قدمنا خدمة واتساب لتمكين المجتمع من الحصول على المعلومات بسهولة ومن مصدر موثوق».

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