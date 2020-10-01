حميد القطامي: القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي في خدمة الناس

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للهيئة في خدمة الناس، كما أن له الدور الأساس والمهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في دبي، ومواصلة تطورها.

وقال: إن الهيئة لا تدخر وسعاً في دعم القطاع الصحي الخاص وتعزيز وجوده وأعماله التوسعية، إلى جانب استقطاب المزيد من المستشفيات والمراكز التخصصية العالمية ومتعددة الجنسيات إلى دبي.

جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس، في ممشى الخوانيج، أولى عيادات المستشفى الأمريكي التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا، حيث أكد أهمية التوسع في المنشآت الصحية الحديثة والمتطورة على مستوى ربوع دبي، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية عالية الجودة.

ولدى تفقده الأقسام المتخصصة داخل العيادة، أعرب القطامي عن تقدير هيئة الصحة بدبي للجهود الكبيرة التي تقوم بها المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، بجانب منشآت الهيئة لخدمة المجتمع وأفراده.

توسع

وقال بطي الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا: «نفخر برؤية التوسع الذي يقوم به المستشفى الأمريكي بدبي، واختياره لموقع استراتيجي لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، ويأتي التوسع الذي يقوم به المستشفى في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في كافة أنحاء الإمارة، وبما يتماشى مع استراتيجية تطوير القطاع الصحي في مجموعة محمد وعبيد الملا.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: «نحن مسرورون جداً بهذا التوسع الذي يشكل بالنسبة لنا نقلة نوعية بافتتاح أولى عياداتنا في منطقة الخوانيج والمجهزة بفريق طبي ذي كفاءة عالية. وتعكس هذه الخطوة التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، بدعم من الشراكات القائمة مع المؤسسات الطبية العالمية الرائدة، مثل مايو كلينيك، والتي من شأنها تمكين الآلاف من الحصول على الخدمات الطبية الكفيلة بتغيير حياتهم».

وستوظف العيادة، التي تمتد على مساحة حوالي 8000 قدم مربع، خبرات فريق متخصص من الأطباء إلى جانب فريق تمريض على مستوى عال من التدريب على تقديم خدمات الرعاية وفق أعلى المعايير المعتمدة التي لطالما عُرفت عن المستشفى الأمريكي بدبي.

وستحرص عيادة المستشفى في الخوانيج على تقديم المستوى ذاته من معايير الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى، مدعومةً بطاقمٍ من الاستشاريين الطبيين المتمرسين وفريق مؤهل من الممرضين وكوادر الدعم.

تخصصات

توفر عيادة المستشفى في الخوانيج كُلّاً من طب الأطفال والرعاية الطبية الأولية وأمراض النساء والأمراض الجلدية وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، إلى جانب توفير مرافق تتضمن خدمات التشخيص والتصوير الإشعاعي.

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