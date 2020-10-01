«الصحة» تقدم فحص الإقامة بأفضل الممارسات العالمية

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة بأفضل الممارسات العالمية والتقنيات والحلول الذكية والكفاءات الطبية والفنية المتخصصة، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحصين صحة المجتمع من انتشار «كوفيد 19» وجميع الأمراض المعدية من خلال تسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية وبزمن قياسي للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين بأساليب عمل ريادية تحقق نتائج ذات جودة.

وتتنوع الخدمات المقدمة بمراكز الفحص الطبي للإقامة التي تحرص الوزارة على تحقيق التطوير المستمر فيها، بدءاً من إجراء الفحص الطبي وطباعة النماذج الخاصة بتأشيرة الإقامة وإصدار بطاقة الهوية الإماراتية «إدارات الطب الوقائي فقط» مع توفير المتعامل نسخة من المستندات الشخصية المتمثلة بجواز السفر ساري الصلاحية والتأشيرة سارية الصلاحية وصورتين شخصيتين وبطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية عند تجديد تأشيرة الإقامة.

جهود

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، إلى جهود الوزارة بإعادة هندسة الخدمات في مراكز فحص اللياقة الطبية بغرض الإقامة لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها حكومة الإمارات للحد من انتشار «كوفيد 19» وحماية صحة المتقدمين للحصول على الخدمة والكادر الطبي والفني بمراكز الفحص الطبي.

إقامة

وتتوفر خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة في مراكز الطب الوقائي في منطقة الغبيبة وكلباء ودبا الحصن وخورفكان والذيد ومركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة وفي الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، بالإضافة إلى مواقع ومراكز الفحص الطبي للإقامة بمراكز التسوق «ابن بطوطة» و«سوق التنين2»و«تيكوم»و«سبرينج» و«الينابيع» وصلاح الدين في دبي ومنطقة الخبيصي في العين.

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