مبادرة بعجمان للتوعية بإنعاش القلب

المصدر: (عجمان- البيان)

أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية مبادرة «أنقذ مريض»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، الذي يتناول هذا العام موضوع إنعاش القلب الرئوي، وذلك تحت رعاية الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات التوعوية في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في الإمارة حول طرق إنعاش المريض، والاستجابة في مثل هذه الحالات بهدف نشر الوعي وإنقاذ الأرواح.

وقال الدكتور منذر الفتلاوي استشاري القلب والأمراض الباطنية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «إن الإحصاءات العالمية أثبتت أن نسبة الوفيات لتوقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات تصل إلى 90%، والتي تكون نتيجة التأخر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي منذ لحظة الإصابة وحتى وصول المريض للمستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية المباشرة في إنعاش المصاب بدون تأخير أو انتظار لحين وصول المساعدة».

وأوضح الدكتور الفتلاوي أن التدخل السريع سيسهم بشكل كبير في إنقاذ العديد من الأرواح وسوف ترفع نسبة النجاة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات، فكل دقيقة تمر على المصاب دون إسعاف تقلل من فرصه في النجاة أو البقاء على قيد الحياة.

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