سيف بن زايد ينقل إلى أمير الكويت تعازي رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد

المصدر: وام

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

ونقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وعائلة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصادق مواساتهم في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير الشيخ صباح الأحمد، راجين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - يرافقه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - قد وصل إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي أنس خالد الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.

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