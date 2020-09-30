رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تنصيبه أميراً للكويت

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه - في برقية تهنئة بهذه المناسبة -: "نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ فقيد الأمة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بما يحقق تطلعات الأشقاء في دولة الكويت نحو مزيد من التنمية والتقدم والازدهار".

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص دولة الإمارات على المضي قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، وقال سموه: "نتطلع بثقة وعزم إلى العمل معا لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية".

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن أصدق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب الكويتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت بالمناسبة نفسها.

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