الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي حرم أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المصدر: وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تعزية إلى الشيخة شريفة سليمان الجاسم حرم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة في البرقية عن صادق تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد راجية الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وعموم أسرة آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البرقية : // تلقينا بحزن وتأثر عميقين خبر رحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الإنسانية، والقائد الفذ الذي نودّعه اليوم إلى مثواه الأخير إلى جوار الرفيق الأعلى.

وإنّنا إذ نعرب لكم شخصياً ولصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ولعموم أسرة آل صباح الكرام وأهل الكويت عن عميق العزاء وخالص المواساة بهذا المصاب الجلل برحيل الشيخ صباح الأحمد فإنّ ما يهوّن علينا المصاب أنّ الراحل الكبير باقٍ بمآثره، وبعمله النبيل، وذكره الطيب، ومحبّة الملايين.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد فقيد الأمّتين العربية والإسلامية بواسع رحمته، وأن يسبغ عليه رضوانه ورحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه مع الصدّيقين والأبرار .. كما نسأله عزّ وجلّ أن يلهمكم والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون // .

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