شرطة أبوظبي تطلق نظام حافز لمنتسبيها

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شرطة أبوظبي نظام حافز لمنتسبيها لتنمية مستوي الرضا العام والتحفيز المستمر وخلق بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير لمنجزاتهم من خلال أربعة محاور رئيسية.

وأوضح المقدم محمد حمد الكعبي مدير إدارة تقييم أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية، أن صرف نقاط المكافآت واستردادها يشمل مجموعة من الخدمات والحوافز من أهمها ميدالية التميز الوظيفي وشهادة التميز وشهادة شكر وتقدير وتذاكر سفر وإقامة إلى جانب أجهزة إلكترونية وذكية وقسائم شرائية وكوبونات وخصومات.

وذكر أن المحور الأول يركز على تقييم الأداء السنوي والمهام التي تتجاوز الوصف الوظيفي وساعات العمل الإضافي ويحصل بموجبه المنتسب مابين 60 إلى 80 ألف نقطة تحفيزية حسب مجال عمله.

وأشار إلى أن المحور الثاني يركز على الالتزام بالسلوكيات وأوقات العمل ويحصل المنتسب بناء عليه على 10 آلاف نقطة، فيما يركز الثالث على المشاركة من خلال عضوية اللجان الداخلية أو الخارجية والفعاليات المجتمعية والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية ويحصل بموجبه مابين 15 آلاف نقطة إلى 25 ألف نقطة حسب مجال العمل.

ويركز المحور الثالث على المعرفة والابتكار عبر اجتياز الدورات التدريبية والتفوق بها ونقل المعارف والحصول على درجات علمية وتقديم المقترحات الابتكارية والحصول على براءة اختراع وشهادة الملكية الفكرية ويحصل بموجبه مابين 15 ألف نقطة إلى 25 ألف نقطة حسب مجال العمل.

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