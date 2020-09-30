تقديم الجرعة الأولى من لقاح " كوفيد-19 " لخط الدفاع الأول في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم بالتعاون مع حكومة الشارقة تقديم الجرعة الأولى من لقاح / كوفيد-19 / لفئة خط الدفاع الأول من العاملين بالقطاعات الحيوية بمقر مجلس ضاحية مغيدر مستقطبة عددا من الأطباء و الممرضين و الإداريين بهدف توفير أعلى مستويات الأمان وحمايتهم من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم .

وقالت الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم التحصينات في وزارة الصحة و وقاية المجتمع لوكالة أنباء الإمارات / وام / يأتي تدشين تقديم الجرعتين الأولى و الثانية من لقاح / كوفيد 19 / بمقر ضاحية مغيدر بعد تصريح الاستخدام الطارىء للقاح بدولة الإمارات لفئة خط الدفاع الأول من العاملين بالقطاعات الحيوية كالقطاع الصحي حيث تم تحديد هذه الفئة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية لهم باعتبارها الفئة الأكثر عرضة لمخاطر العدوى نظرا لطبيعة عملهم.

وأشارت الى إن اللقاح يهدف إلى توفير مناعة مكتسبة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفي هذا الإطار خصصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مراكز تقديم هذه الخدمة في الامارات الشمالية مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة و إتباع البرتوكولات والإجراءات المعتمدة.

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