«وزارة الصحة» تتبع أفضل الممارسات العالمية في الفحص الطبي بغرض الإقامة

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة بأفضل التقنيات والحلول الذكية والكفاءات الطبية والفنية المتخصصة، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحصين صحة المجتمع من انتشار "كوفيد-19" وجميع الأمراض المعدية، من خلال تسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية وبزمن قياسي، للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، بأساليب عمل ريادية تحقق نتائج ذات جودة.

وتتنوع الخدمات المقدمة بمراكز الفحص الطبي للإقامة، التي تحرص الوزارة على تحقيق التطوير المستمر فيها، بدءاً من إجراء الفحص الطبي، وطباعة النماذج الخاصة بتأشيرة الإقامة، وإصدار بطاقة الهوية الإماراتية (إدارات الطب الوقائي فقط)، مع توفير المتعامل نسخة من المستندات الشخصية المتمثلة بجواز السفر ساري الصلاحية، والتأشيرة سارية الصلاحية، وصورتان شخصيتان، وبطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية (عند تجديد تأشيرة الإقامة).

أفضل النظم الإلكترونية والذكية

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية إلى جهود الوزارة بإعادة هندسة الخدمات في مراكز فحص اللياقة الطبية بغرض الإقامة لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها حكومة الإمارات للحد من انتشار "كوفيد-19" وحماية صحة المتقدمين للحصول على الخدمة والكادر الطبي والفني بمراكز الفحص الطبي، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة الرامية بتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

ولفت الرند إلى أن مركز الفحص الطبي للإقامة مزودة بالأجهزة والمعدات المتطورة المرتبطة بالفحوص الطبية مثل أجهزة فحص الدم والأشعة، وتوفير المحاليل لجهاز المختبر بأعلى معايير الجودة، وتدريب الكادر الفني لديها على أحدث الإجراءات، لتحقيق نتائج متطورة في سرعة وانسيابية الإجراءات، وفق الاشتراطات والمواصفات والمعايير العالمية في الدقة والشفاقية، منوهاً سعادته إلى الحرص على تحسين رحلة المتعامل، وتقليل وقت الانتظار عبر تقديم خدمة الفحص الطبي بأفضل الأساليب والنظم الإلكترونية والتقنيات الذكية، لتطوير خدمات فحص اللياقة الصحية للعمالة الوافدة، وإثراء تجربة المتعاملين وتحقيق السعادة في المجتمع من خلال تقديم حلول ذكية وخدمات مبتكرة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.

مراكز الفحص والباقات

وتتوفر خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة في مراكز الطب الوقائي الغبيبة، كلباء، دبا الحصن، خورفكان، الذيد، والفجيرة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، مركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة. بالإضافة إلى مواقع ومراكز الفحص الطبي للإقامة، بمراكز التسوق، ابن بطوطة سوق التنين2، تيكوم، سبرينج منطقة الينابيع، صلاح الدين، الخبيصي.

وتتضمن باقات الفحص الطبي للإقامة 3 باقات، تضم الأولى جميع الفئات باستثناء التطعيم والخدمات المحلية لأفراد الأسرة من الإناث وتبلغ رسومها 260 درهم، والباقة الثانية تشمل جميع الفئات شامل التطعيم برسوم 310 دراهم، والباقة الثالثة تحوي الخدمات المحلية لأفراد الأسرة من الإناث برسوم 360 درهم.

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