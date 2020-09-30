بلدية دبي تغلق صالوني حلاقة وتخالف 36 مؤسسة

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2481 زيارة تفتيشة على المؤسسات، أسفرت عن إغلاق صالوني حلاقة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك في 29 سبتمبر الجاري، وتم مخالفة 36 مؤسسة وتوجيه 31 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2412 مؤسسة.

رقابة

وتحرص بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال زيارات تفتيشية للتأكد من تطبيقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

وكانت بلدية دبي قد أصدرت مؤخرا تعاميم ألزمت بها جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، إذ يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على الصالونات الرجالية والنسائية للتاكد من الاشتراطات الاحترازية من بينها: التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمامة الوجه وقفاز اليدين للعاملين، وضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم، ومناضد أجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون وأجهزة التكييف، كما يتم التركيز على كراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة "قبل وبعد الخدمة "، إلى جانب جميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة، وأحواض غسيل الأيدي والشعر، والأرفف والأدراج والخزائن.

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