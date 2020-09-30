حمدان وهزاع وسيف بن زايد: قامة وطنية وخليجية وعالمية فريدة

المصدر: دبي - البيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

جهود

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «رحم الله والد الجميع الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية والدبلوماسية، قاد بحكمته وحنكته الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة وساهم بجهوده المشهودة في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، تعازينا لآل الصباح وللشعب الكويتي وندعو الله أن يحفظ الكويت وأهلها».

بدوره قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «كان الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة قامة وطنية وخليجية وعالمية فريدة وقد ترك بحكمته وإنسانيته أثراً لا ينسى في قلوب شعبه ومحبيه. عظم الله أجر الأشقاء في الكويت برحيله وتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «نسأل الله تعالى واسع الرحمة والفردوس الأعلى للشيخ صباح الأحمد الصباح.. قامةٌ إنسانية عظيمة وقائدٌ سياسيٌ أفنى سنوات عمره في خدمة وطنه وأمته بجلائل الأعمال فكان رمزاً للحكمة والعطاء.. أحر التعازي وأصدق المواساة لآل الصباح الكرام ولأهلنا في الكويت الشقيقة..إنا لله وإنا إليه راجعون».

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