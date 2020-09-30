خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون بوفاة أمير الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببالغ الحزن والأسى أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي..

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.

إننا في دولة الإمارات فقدنا برحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعيماً من أبرز أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ودافع عن قضايا العروبة والإسلام بصدق وإخلاص، وكان من رواد العمل الخليجي المشترك وأسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وإذ نعرب عن خالص تعازينا لآل الصباح الكرام ولشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب دولة الكويت وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك».

ونوه سموه بمناقب الفقيد في مجال العمل الإنساني وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، حيث عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه، مؤكداً أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.

برقيات

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

مواساة

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على تويتر: «رحم الله أب الكويت الحاني.. وقلب الخليج النابض.. وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت، ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: «رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد.. رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك.. ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال.. خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق».

تعازي الحكام

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعربوا خلالها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وإلى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

نعي

ونعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه: «برحيل فقيدنا الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة الذي كان له بصمات خالدة ومواقف شجاعة في المنطقة العربية والعالم وقد كان الراحل قائداً من طراز رفيع قدم الكثير لشعبه وأمته وأسهم مع إخوانه قادة دول الخليج العربي في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم (أمس) بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء الإنساني على الصعيد الوطني والخليجي والدولي وفي دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية في مختلف المحافل.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء وصادق المواساة لآل الصباح الكرام ولشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون». وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس وتنكيس الأعلام على جميع الدوائر المحلية في الإمارة.

برقيات

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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