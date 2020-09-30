وزراء: رحم الله أب الكويت الحاني العطوف

المصدر: دبي - البيان

نعى وزراء ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها جميل الصبر والسلوان.

وقالوا في تغريدات عبر «تويتر»: «رحم الله أمير الإنسانية والحكمة.. وأب الكويت الحاني العطوف».

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: «رحم الله أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد نتضرع إلى الله العلي القدير أن يسكن الشيخ صباح فسيح الجنان، وندعوه سبحانه أن يوفق الشيخ نواف الأحمد وأن يحفظ الكويت وأهلها. خالص عزائنا إلى الشعب الكويتي الشقيق وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: «رحم الله أمير الإنسانية.. الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. أب الكويت الحاني العطوف.. تعازينا الحارة لأهلنا وإخواننا في دولة الكويت الشقيقة.. عظم الله أجركم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «أحر التعازي وصادق المواساة لدولة #الكويت الشقيقة وشعبها في وفاة «#أمير_الإنسانية» الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. نسأل المولى عزَّ وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

بدورها قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «أصدق التعازي وعظيم المواساة لقيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بوفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الإنسانية والحكمة... رحم الله الشيخ صباح وغفر له وأسكنه فسيح جنانه إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «خالص تعازينا وصادق مواساتنا لشعب الكويت الشقيق على وفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهل وشعب الكويت الصبر والسلوان».

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